Jefferies zet koopadvies op TKH

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies is begonnen met het volgen van TKH Group met een koopadvies en een koersdoel van 56,00 euro. Dit bleek vrijdag uit een rapport van analist David Kerstens van Jefferies. Volgens Kerstens is TKH een ondergewaardeerd technologieconglomeraat met inkomsten uit meer dan 10 segmenten, gericht op smart vision, productie- en connectiviteit. De desinvestering van niet-kernactiviteiten en een verbetering van de EBITA-marge richting de beoogde 17 procent, wanneer de marktomstandigheden in de tweede helft van 2024 verbeteren, zal de korting van 42 procent waartegen het aandeel wordt verhandeld, waarschijnlijk verkleinen, aldus de analist. Hoewel TKH over het eerste kwartaal een 31 procent lagere EBITA rapporteerde van 41,2 miljoen euro, voorziet Kerstens voor het tweede kwartaal een aanzienlijke verbetering, mede dankzij een herstel van de orders voor Smart Vision, gevolgd door een verdere verbetering van de winstgevendheid in de tweede helft van 2024. Voor heel dit jaar rekent de analist op een stabiele autonome omzet en een 2 procent hogere EBITA, "waarna een verder herstel na 2024 volgt". Het koersdoel van 56,00 euro biedt een opwaarts potentieel van 36 procent, uitgaande van een [conglomeraat]korting van 25 procent. Het aandeel TKH sloot donderdag op 41,04 euro. Bron: ABM Financial News

