Uitgelicht: Beleggers schudden winstwaarschuwing AkzoNobel af

Beeld: Akzo Nobel

(ABM FN-Dow Jones) Niet voor het eerst dit jaar kwam AkzoNobel afgelopen week met een winstwaarschuwing. Wellicht dat beleggers daarom ook niet in paniek raakten. Op weekbasis won het aandeel zelfs ruim 2 procent terrein bij een slotkoers van 58,32 euro op vrijdag. Afgelopen dinsdag kwam de verf- en coatingspecialist met voorlopige cijfers over het derde kwartaal, als voorproefje op de volledige kwartaalcijfers die op 20 oktober verschijnen. AkzoNobel sprak over grote macro-economische onzekerheden, met name in Europa en China, wat heeft geleid tot een historisch laag consumentenvertrouwen. Afnemers en partners zijn daarom proactief bezig voorraden af te bouwen in deze regio's, aldus het bedrijf Voor het derde kwartaal rekent AkzoNobel op een aangepaste operationele winst van 195 tot 215 miljoen euro. Dit was vorig jaar in dezelfde periode nog 241 miljoen euro. In het lopende kwartaal zal de impact van hoge inkoopkosten het grootst zijn, waarschuwde de verfgigant. Dit wordt opgevangen met prijsverhogingen. Inmiddels neemt de prijsdruk af. De huidige trend zal ook doorzetten in het vierde kwartaal, gaf AkzoNobel aan. Dan zal het bedrijf echter ook profiteren van de effecten van de kostenmaatregelen die worden ingevoerd. Weinig negatief nieuws meer verwacht Na de winstwaarschuwing, de tweede van dit jaar, regende het koersdoelverlagingen. Jefferies sprak van een stevige tegenvaller en vreest voor de volumes in de tweede jaarhelft. De analisten denken ook dat het voordeel voor AkzoNobel van een gunstige combinatie van hoge verkoopprijzen en teruglopende inkoopkosten voor 2023, wellicht minder groot zal blijken. Wel werd het koopadvies gehandhaafd. Ook Credit Suisse en Berenberg vinden AkzoNobel nog altijd koopwaardig. Deutsche Bank en Degroof Petercam zijn voorzichtiger en handhaven voorlopig een Houden advies. Deutsche Bank wees erop dat AkzoNobel verwacht dat de piek in de grondstoffenprijzen is geweest, maar analist Tim Jones blijft voorzichtig. Credit Suisse denkt wel dat de piek is geweest en voorspelt dat AkzoNobel vanaf begin 2023 hiervan de vruchten gaat plukken. "En kostenbesparingen via het Deliver-programma moeten de winst flink steun bieden", volgens analist Samuel Perry. Wel denkt de Zwitserse bank dat het nieuwe management de outlook voor een EBITDA van 2 miljard euro in 2023 zal moeten verlagen. Maar de consensus ligt hier toch al 20 procent onder, aldus Perry. Degroof Petercam vindt die outlook sowieso veel te ambitieus en rekent op 1,47 miljard euro aan EBITDA in 2023, waar de consensus voor de winstwaarschuwing uitging van 1,67 miljard euro. "Beleggers in AkzoNobel hebben een paar onrustige maanden achter de rug, met twee opeenvolgende winstwaarschuwingen en een nieuwe CEO per 1 november", concludeerde analist Adrien Tamagno van Berenberg. Dat het aandeel uiteindelijk vrij beperkt daalde direct na de winstwaarschuwing, "suggereert dat de markt weinig negatief nieuws meer verwacht vanaf nu", aldus Tamagno. Bron: ABM Financial News

