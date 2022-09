Berenberg verhoogt koersdoel Just Eat Takeaway Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft vrijdag het koersdoel voor Just Eat Takeaway verhoogd van 16,30 euro naar 17,60 euro bij handhaving van het Houden advies. Te midden van somberheid op de beurzen heeft Just Eat Takeaway een verrassende positieve winstwaarschuwing afgegeven. De maaltijdbezorger verwacht EBITDA-positief te zijn in de tweede helft van 2022, hetgeen eerder is dan verwacht, aldus de analisten van de zakenbank. Hoewel het bedrijf weinig informatie gaf over de drijvende krachten achter deze sneller dan verwachte winstgevendheid, is volgens Berenberg sprake van een opeenstapeling van factoren die ook bij sectorgenoot Delivery Hero te zien zijn. Met een versnelde winstgevendheid in het verschiet en de verkoop van het belang in iFood lijkt de toekomst van de maaltijdbezorger een stuk stabieler, hetgeen ook voldoende aanleiding is voor Berenberg om het koersdoel te verhogen. Als kritische noot noot wijst Berenberg er wel op dat Just Eat Takeaway meer last heeft van de koopkrachtcrisis dan sectorgenoten. Daarom blijft het Houden advies intact. Het aandeel Just Eat Takeaway sloot donderdag in Amsterdam op 15,41 euro. Bron: ABM Financial News

