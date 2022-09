Rode start Wall Street in de maak Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street lijkt de winsten van woensdagavond niet vast te kunnen houden. Rond lunchtijd wijzen de futures op de S&P op een openingsverlies van 0,8 procent en de Nasdaq lijkt 1,1 procent lager van start te gaan. Daarmee lijkt de steun die de markten vonden in de interventie van de Bank of England al weer weg. Toch denkt econoom Jim Reid van Deutsche Bank dat de komende tijd wellicht meer centrale banken weer teruggrijpen op het opkopen van staatsobligaties. Maar aangezien de inflatie hoog blijft, moet de rente wel omhoog, en dat drukt op de aandelenmarkten. Voor vanmiddag staan de wekelijkse steunaanvragen en de economische groei in het tweede kwartaal op de agenda. De euro/dollar handelt op 0,9712 en de Amerikaanse tienjaarsrente noteert op 3,832 procent. De olieprijs stijgt een half procent, na een stijging van bijna 5 procent op woensdag, uit vrees voor de gevolgen van een orkaan in Florida, waardoor een deel van de olieproductie in de Golf van Mexico is stilgelegd. Nieuws Vanavond nabeurs openen Nike en Micron Technology de boeken. Het aandeel Nike lijkt 1,3 procent lager van start te gaan en Micron 1,7 procent. Bed Bath & Beyond lijkt 1,6 procent lager te starten, eveneens in afwachting van een update. Slotstanden De Dow Jones index won woensdag 1,9 procent op 29.684 punten en de S&P 500 index steeg 2,0 procent naar 3.719 punten. De Nasdaq eindigde 2,1 procent hoger op 11.052 punten. Bron: ABM Financial News

