Unilever en Prosus leiden groene AEX

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste maandag kort na de beursgong een half procent hoger op 642,19 punten, maar de Midkap moest wel 1,0 procent prijs geven. Onder de hoofdaandelen ging Prosus aan kop met een koerswinst van twee procent, na een flinke winst voor Tencent in Hongkong, waarvan Prosus grootaandeelhouder is. Unilever klom daarnaast krap twee procent naar 46,04 na een koopadvies door Berenberg, met een koersdoel verhoging van 46,50 euro naar 55,50 euro. Vanochtend werd ook bekend dat Unilever op zoek moet naar een nieuwe CEO. Daarvoor heeft het wel de tijd tot eind 2023. Ook indexzwaargewicht ASML zat met een winst van meer dan een procent in de lift. Shell, Aegon en Adyen verloren ongeveer anderhalf procent. In de AMX noteerde alleen Inpost nipt in het groen. WDP, Air France-KLM, SBM Offshore, WDP en PostNL verloren meer dan twee procent. In de AScX zaten de vastgoedfondsen opnieuw in de hoek waar de klappen vallen. Wereldhave, Vastned en NSI verloren meer dan vijf procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.