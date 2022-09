Frits van Eerd tijdelijk geen algemeen directeur Jumbo Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Jumbo

(ABM FN-Dow Jones) Frits van Eerd van supermarktketen Jumbo treedt tijdelijk terug als algemeen directeur. Dit maakte Jumbo vrijdag bekend. Het besluit is genomen na overleg met de familie en de raad van commissarissen van de supermarktgroep. Eerder deze maand deed de FIOD een inval bij onder meer Van Eerd, waarna deze ook een aantal dagen in hechtenis moest doorbrengen. Deze inval hield verband met een onderzoek naar witwassen. Jumbo zal op korte termijn mededelen wat de consequenties zijn van het terugtreden van Van Eerd. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.