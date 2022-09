Wall Street opent lager

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan opnieuw een lagere opening tegemoet, maar de verwachte verliezen lopen wat terug.

De futures op de S&P500 noteren een half uur voor opening 0,6 procent lager. Vrijdagavond leverde Wall Street ook al in, al waren de slotverliezen een stuk minder groot dan eerder op de dag.

Beleggers moeten het maandag stellen zonder agendapunten. Daarnaast blijft de beurs in Londen gesloten in verband met de begrafenis van koningin Elizabeth II.

Later in de week wordt het drukker, met verschillende rentebesluiten. De Amerikaanse Federal Reserve verhoogt woensdagavond de rente vermoedelijk met 75 basispunten, al wordt een verhoging met 100 punten ook niet uitgesloten.

"We verwachten dat de Fed woensdag de rente met 75 basispunten zal verhogen, waarbij Fed-voorzitter Jerome Powell waarschijnlijk zal aangeven dat de rentes verder zullen moeten stijgen zo lang de inflatie in de VS hoog blijft", stelden analisten van UniCredit in een rapport.

Analisten van Citigroup verwachten hetzelfde, hoewel ze 100 basispunten ook niet uitsluiten. "Een verrassend grote verhoging met 100 basispunten zou een manier zijn om een sterk havikachtig signaal af te geven, maar we denken dat de meeste Fed-beleidsmakers zullen vinden dat dit meer schade dan voordelen zal opleveren."

Een dag later volgt vermoedelijk de Bank of England met een verhoging van 50 basispunten.

Vrijdag worden de samengestelde inkoopmanagersindices gepubliceerd. Dan hopen beleggers een beeld te krijgen van de conditie van de economie, vooral die in Europa.

Donderdag zijn er nog cijfers gepland van FedEx, maar die beloven niet erg spannend meer te worden, nadat de pakketbezorger vorige week een waarschuwing uitstuurde die zowel het aandeel FedEx als heel de beurs onder druk zette.



De euro/dollar noteert maandag op 0,9993, nadat de munt vrijdag nog licht boven pariteit sloot. De sterke dollar wordt gevoeld over de hele wereld, met tekorten aan brandstof en voedsel in Sri Lanka, een recordinflatie in Europa en een exploderend handelstekort in Japan.

Olie wordt 3,1 procent goedkoper. De future voor een vat WTI met levering in november noteert op 82,16 dollar. Brent-olie daalt 2,6 procent tot 88,94 dollar.

De vrees is dat agressieve renteverhogingen de economie dusdanig vertragen dat dit de vraag naar olie zal doen dalen.

De cryptomarkt staat onder druk. Een bitcoin kost 18.784 dollar en ethereum 1.321 dollar.

Bedrijfsnieuws

Tesla wil zijn autoverkopen in Duitsland elk jaar verdubbelen, meldde een manager van de autofabrikant volgens persbureau Reuters aan een Duits magazine. Het aandeel lijkt licht lager te openen.

Het Pentagon intensiveert zijn inspanningen om Amerikaanse defensiebedrijven los te koppelen van aanvoerketens vanuit China, zegt het Amerikaanse ministerie van defensie. Het ministerie gebruikt nu kunstmatige intelligentie om beter te kunnen beoordelen of onderdelen van vliegtuigen, elektronica en grondstoffen afkomstig uit China zijn. Lockheed Martin lijkt vlak te openen.

Verkopers van meubels en huishoudelijke spullen hebben last van een terugval in de huizenverkopen in de Verenigde Staten. Dit laat zien hoe stijgende renteniveaus de economie kunnen afkoelen. Het aandeel Home Depot verloor de afgelopen maand zo'n 15 procent aan waarde.



Slotstanden

De Dow Jones index sloot vrijdag een half procent lager op 30.822,42 punten. De S&P 500 en de Nasdaq index leverden 0,7 en 0,9 procent in op 3.873,33 en 11.448,40 punten.