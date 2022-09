AEX sluit toch weer lager

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag opnieuw lager gesloten, maar beperkte de verliezen nadat de schrik over de aanhoudend hoge inflatie en dus meer renteverhogingen in de VS van dinsdag wat bedaarde.

De AEX sloot 0,5 procent lager op 680,86 punten.

De hoofdindex opende lager, nadat Wall Street dinsdag zijn slechtste dag had in ruim twee jaar. Amerikaanse beleggers waren teleurgesteld dat de inflatie na twee grote renteverhogingen nog niet echt daalt en vrezen dat de rente nog een stuk hoger zal worden.

De schrik over de Amerikaanse inflatiecijfers van dinsdag lijkt woensdag wat weg te ebben. "De inflatiecijfers liggen onder het vergrootglas en sommige componenten worden meer uitvergroot dan misschien wenselijk is", zei Fred van Deijck van Bustelberg Vermogensbeheer.

Volgens hem lieten de cijfers al dalende prijzen van brandstof zien, terwijl de hoge elektriciteitsprijs nog wat naijlt. Woensdag waren er ook inflatiecijfers uit het VK en de VS die niet tegenvielen en daarom reageerde de markt ook rustig.

De onzekerheid rond de inflatie, de rente en de oorlog in Oekraïne blijft wel als een donkere wolk boven de markt hangen, maar we moeten ons niet te veel verliezen in somberheid, meende Van Deijck. Sterke koersdalingen bieden ook kansen. Hij wees op de aandelen van banken en verzekeraars die kunnen profiteren van hogere rentes.

Ook zijn er wisselende signalen, zoals online supermarkt Ocado teleurstelde met een omzetwaarschuwing eerder deze week, terwijl kledinggigant Inditex wel goed presteert. "Beleggers moeten keuzes maken, en kijken naar sectoren die minder gevoelig zijn voor het rentespook", aldus Van Deijck. "De hoge waarderingen van groei-aandelen zullen nog wel even dalen en daar moeten beleggers misschien een stap terug doen."



"We denken dat de Fed de kerninflatie verschillende maanden wil zien dalen, en ook bewijs wil zien dat de arbeidsmarkt afkoelt, alvorens het zijn toon zal matigen", denkt CIO Mark Haefele van UBS. "En dat is nu nog niet het geval."

Deutsche Bank probeert de moed erin te houden, met de voorspelling dat de bedrijfswinsten in de VS en de EU in de komende twaalf jaar op peil blijven. De bank denkt dat de aandelenmarkten nog wel kunnen dalen, maar ook weer zullen herstellen zodra beleggers gaan geloven dat de recessies in de VS en de EU gaan meevallen en voor medio 2023 weer achter de rug zijn.

's Middags maakte de Europese Commissie de Brusselse plannen bekend om de hoge energieprijzen komende winter aan te pakken. Lidstaten moeten zich verplichten om het stroomverbruik tijdens piekuren met 5 procent te verlagen en de stroomprijs wordt op 180 euro per kilowattuur gemaximeerd, om de overwinsten van leveranciers van hernieuwbare en kernenergie af te romen. De fossiele industrie wordt ook gevraagd een deel van de overwinst in te leveren.

Van Deijck vraagt zich af of deze maatregelen veel effect zullen sorteren. De overwinsten komen vooral van utiliteitsbedrijven en die zijn in Nederland niet beursgenoteerd, maar veelal in overheidshanden, merkte hij op.

De Amerikaanae producentenprijzen bleken 's middags een fractie gedaald in augustus, maar stegen op jaarbasis nog met 8,7 procent. 's Ochtends bleek de Britse inflatie in augustus ook heel licht te zijn gedaald van 10,1 tot 9,9 procent. Dit was geen verrassing. De Britse producentenprijzen stegen met 16,1 procent in plaats van 17,1 procent in juli, en dat was wel een kleine meevaller.

De euro/dollar handelde op 0,9996.

De olieprijs steeg 2 procent tot 89,31 dollar voor een vat WTI-olie.

De vraag naar olie zal dit jaar iets minder hard stijgen dan eerder voorzien, door de coronalockdowns in China. Maar als gevolg van de explosie van de gasprijs in Europa stijgt de vraag naar olie juist, nu elektriciteitscentrales in Europa overschakelen van gas naar olie. Per saldo denkt het IEA dat de vraag naar olie dit jaar niet met 2,1 maar 2,0 miljoen vaten per dag stijgt.



De Amerikaanse olievoorraden stegen afgelopen week met 2,4 miljoen vaten.

Stijgers en dalers

In de AEX ging Adyen aan de leiding met een koerswinst van 1,3 procent. Shell sloot 1,1 procent hoger.

DSM profiteerde niet van een koopaanbeveling van Jefferies en daalde 1,0 procent.

Wolters Kluwer verloor 0,4 procent. FMR vergrootte het belang tot 7,5 procent.

ArcelorMittal, Philips en AkzoNobel waren de grootste dalers met verliezen van circa 4 procent.

In de AMX won OCI 2,5 procent. Aalberts en Air France-KLM verloren 3 procent.

Bij de smallcaps was Pharming spekkoper met een plus van 5 procent, gevolgd door Fastned met 3 procent.

Wall Street

Bij het sluiten van de handel op Beursplein 5 noteerde de S&P 0,4 procent hoger en de Nasdaq 0,7 procent.