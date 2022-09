Eurocommercial promoveert naar AMX Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Eurocommercial Properties promoveert per 19 september van de AScX naar de AMX. Dit maakte Euronext woensdagavond bekend. Dinsdag meldde het beursbedrijf dat de kwartaalherweging geen veranderingen had opgeleverd in de samenstelling van de Amsterdamse aandelenindexen, maar nadat HAL vanochtend het overnamebod op Boskalis gestand deed, kwam hier alsnog verandering in. Het plekje van Eurocommercial in de AScX wordt opgevuld door Sif Holding. In de AEX vinden geen veranderingen plaats. Verder meldde Euronext dat Eurocommercial ook wordt opgenomen in de AEX ESG index, en dat Heineken uit die duurzaamheidsindex wegvalt. Bron: ABM Financial News

