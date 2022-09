D'Ieteren verhoogt outlook Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) D'Ieteren Group heeft de vooruitzichten voor het hele jaar opgetrokken, na een solide prestatie in het eerste halfjaar, ondersteund door alle divisies en de eerste bijdrage van TVH. Dit werd maandag nabeurs aangekondigd door de holding. D'Ieteren zette de groei in het eerste halfjaar door en sloot de periode af met een omzet van 5,45 miljard euro, een stijging van 29,6 procent op jaarbasis. Dit is wel minder dan de 5,51 miljard die door de analistenconsensus werd verwacht. De aangepaste geconsolideerde winst voor belastingen bedroeg 363,1 miljoen euro, een stijging van 33,5 procent op jaarbasis. Dit is hoger dan de consensusverwachting van 345 miljoen euro. Op vergelijkbare basis, dat wil zeggen zonder TVH, bedroeg de stijging van het bedrijfsresultaat 13,1 procent op jaarbasis. Belron, de moedermaatschappij van Carglass, zag de omzet met 20,4 procent stijgen, vooral dankzij hogere volumes en een positieve prijsmix. Rekening houdend met de hogere kosten, bedroeg de aangepaste operationele marge 18,0 procent, tegen 19,8 procent in het eerste halfjaar van 2021. De aangepaste winst vóór belastingen van Belron steeg met 7,3 procent op jaarbasis tot 212,6 miljoen euro, net iets onder de consensusverwachtingen. Ondanks dat de Belgische markt voor nieuwe auto’s onder druk staat met een krimp van 13,9 procent als gevolg van productievertragingen veroorzaakt door tekorten aan verscheidene onderdelen, boekte D'Ieteren Automotive toch een stabiele omzet. De aangepaste winst voor belastingen steeg met 19,5 procent op jaarbasis tot 93,1 miljoen, boven de 82,1 miljoen die door de consensus werd voorspeld. TVH, dat voor het eerst bijdroeg aan de halfjaarresultaten, rapporteerde een omzetstijging van 24 procent tot 790,8 miljoen euro en een aangepast bedrijfsresultaat van 143,2 miljoen euro, een stijging van 8,8 procent op jaarbasis. Moleskine, het Lifestyle-merk van de holding, zag de omzet met 30,2 procent stijgen. Het aangepast resultaat voor belastingen was desondanks 1 miljoen euro negatief, in vergelijking met de nettowinst die analisten hadden verwacht. Voorspellingen D'Ieteren verhoogde de prognose voor het hele jaar en zei nu te verwachten dat de aangepaste geconsolideerde winst vóór belasting met ten minste 35 procent zal stijgen, in vergelijking met de eerder verwachte 25 procent. Dit is gestoeld op beter dan verwachte prestaties van D'Ieteren Automotive en bij TVH, maar in de veronderstelling dat er zich geen grote additionele verslechtering voordoet van de algemene geopolitieke en economische omstandigheden. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.