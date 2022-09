Valuta: euro naar laagste stand in twintig jaar Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro is maandag gezakt naar het laagste niveau in twintig jaar tegenover de Amerikaanse dollar, nadat het Russische Gazprom de levering van gas aan Europa door de Nord Stream 1 pijplijn voor onbepaalde tijd stopzette. Voor het eerst sinds 2002 zakte de euro maandag onder 0,99, maat de munt noteerde tegen het einde van de ochtend weer boven die grens, op 0,9917. "Het belooft een interessant weekje te worden met het rentebesluit van de Europese Centrale Bank op donderdag", zei Teeuwe Mevissen van Rabobank. De economen van de bank hebben zelf hun verwachting voor het rentebesluit gewijzigd naar een renteverhoging van 75 basispunten. Deze forse renteverhoging oor de ECB is al goeddeels door de markt ingeprijsd en Mevissen voorziet dan ook meer zwakte voor de euro, die de komende weken wel zou kunnen dalen tot 0,95 dollar. Rabobank ziet hierna nog een renteverhoging van 50 basispunten en nog een van 25 basispunten later dit jaar, waarmee het tempo van renteverhogingen zou achterblijven bij de agressievere Amerikaanse Fed. De dollar zal naar verwachting sterker worden tegenover de euro en andere Europese munten, verwacht econoom Jonas Goltermann. Hij rekent op een euro/dollar van 0,90 volgend jaar, als de economische recessie en de schok van de hogere energieprijzen hun tol eisen in de regio. De sluiting van de Nord Stream 1 aardgaspijpleiding vanuit Rusland naar Europa "brengt het slechtste scenario dichterbij", zei Mevissen. "Dat onderwerp zal de hele winter boven de markt blijven hangen." Op korte termijn zal de aandacht dus uitgaan naar de toelichting van de ECB op het aankomende rentebesluit en op de bijgaande nieuwe economische ramingen. De inkoopmanagersindices uit de eurozone van maandag lieten zien dat de economie in Europa sneller afkoelt dan gedacht, en dat zet de euro onder ook onder druk, denkt Mevissen. Daarbij lijkt er minder bereidheid bij Duitsland en Frankrijk om de economische pijn te nemen die zij grotendeels zelf hebben veroorzaakt, dan in Oost-Europese landen zoals Polen. Onenigheid in de eurozone is een geopolitiek risico dat de eenheidsmunt verder onder druk kan zetten. De energiecrisis in Europa volgde op sancties tegen Rusland en de steun aan Oekraïne, na de Russische invasie van zijn buurland. Maandag gaat de aandacht verder uit naar wie de nieuwe Britse premier wordt, terwijl het pond de afgelopen dagen verder verzwakte tegenover de euro, door recente ongunstige berichten over de Britse economie. Bron: ABM Financial News

