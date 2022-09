Bescheiden herstel AEX, opnieuw flinke koerssprong InPost Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs lijkt vrijdagochtend op adem te komen na het koersgeweld in de afgelopen dagen. Kort voor de klok van elf uur won de AEX 0,7 procent op 671,30 punten. "Na een zwakke start van de maand september vinden de Europese beurzen de weg omhoog, al is het herstel halfslachtig", aldus analist Richard Hunter van Interactive Investor. Beleggingsadviseur Kevin Verstraete van Lynx wees op de rally op Wall Street aan het einde van de handelsdag op donderdag. De Amerikaanse beurzen wisten een koersverlies van circa 1,3 procent terug te brengen tot kleine verliezen of zelfs voorzichtige winsten. "Beleggers en institutionele beleggers dachten hoogstwaarschijnlijk hun shorts te coveren, wat voor de rally heeft gezorgd voor de publicatie van het Amerikaanse banenrapport", aldus Verstraete. Volgens de expert van Lynx gaat de aandacht vandaag vooral uit naar de werkloosheidscijfers uit de VS. "Indien de cijfers beter dan verwacht zijn, zou dit goede nieuws weleens als slecht nieuws beschouwd kunnen worden", aldus Verstraete. "Dit zou namelijk betekenen dat de renteverhogingen van de Fed nog geen negatieve impact hebben gehad op de banenmarkt, met als gevolg dat de weg open ligt voor nog enkele agressie renteverhogingen." Dit zou volgens hem verdere druk kunnen zetten op de beurzen. "Slechte cijfers kunnen daarentegen een symbolische rem zijn voor Fed-voorzitter Jerome Powell, waardoor de Fed zijn renteverhogingen en de retoriek moet temperen." Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 0,9978. De olieprijzen stegen met ruim drie procent, maar bleven nipt onder de 90 dollar. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen ging Just Eat Takeaway aan kop met 2,8 procent koerswinst. De maaltijdbezorger gaat in zee met Booker Wholesale om boodschappenbezorging aan te bieden voor duizenden gemakswinkels van Symbol. Adyen won 2,0 procent, terwijl ASML, ASMI en Besi ongeveer anderhalf procent bijschreven. KPN noteerde met 1,0 procent lager, terwijl ook Philips met een min van 1,2 procent niet in het groen kon komen. Philips heeft met het Amerikaanse ministerie van Justitie schikkingen getroffen in twee zaken gerelateerd aan de Connected Care-portefeuille. Philips heeft in het verleden al een provisie van 30 miljoen dollar getroffen. In de AMX won InPost nog eens 7,0 procent op 5,99 euro, na een koerssprong op donderdag na cijfers. JPMorgan Research verhoogde het koersdoel voor InPost van 9,60 naar 10,20 euro bij handhaving van het Overwogen advies. In de AScX won Pharming 3,8 procent, terwijl TomTom 2,9 procent verloor. Bron: ABM Financial News

