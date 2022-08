AEX kabbelt richting Powell en inflatiecijfers Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat met een klein verlies richting een Amerikaans inflatiecijfer en een optreden van voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve in Jackson Hole. Richting het einde van de ochtend noteerde de AEX 0,3 procent in de min op 716,31 punten. "De lat voor Jerome Powell om vanmiddag niet met tegenvallend nieuws te komen ligt best hoog", vindt investment manager Simon Wiersma van ING. Een draai in het monetaire beleid van de Fed is volgens economen geraadpleegd door ABM Financial News niet te verwachten. "We verwachten dat de opmerkingen van Powell zich zullen concentreren op de aanhoudende inzet van de Fed om de prijsstabiliteit te herstellen", zeiden economen van Nomura. Alvorens Powell het woord neemt, wordt eerst de PCE-inflatie in de VS gepubliceerd. De kernprijsindex wordt ingeschat op 4,7 procent, wat een heel kleine daling zou zijn ten opzichte van de 4,8 procent vorige maand. De euro/dollar handelt op 0,9993 en de Amerikaanse tienjaarsrente stijgt naar 3,08 procent. Olie wordt een procent duurder. Stijgers en dalers In de AEX is ASML koploper met een koerswinst van 1,7 procent. ArcelorMittal volgt met 1,3 procent. Wolters Kluwer en RELX verliezen 2 tot 3 procent. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wijt dit aan een negatief rapport van Citi over 'open 'access'. Unibail-Rodamco-Westfield levert zo'n 2,5 procent in. In de AMX wint Alfen nog eens 1,5 procent, na de sterke koersstijging donderdag na cijfers, die gepaard gingen met een outlookverhoging. Die waren vandaag aanleiding voor Jefferies om het koersdoel voor Alfen te verhogen naar 120 euro. Corbion daalde een procent. Ebusco was koploper bij de smallcappers met een koerswinst van meer dan 2 procent. De update van Eurocommercial Properties werd in de AScX beloond met een koerswinst van 2,0 procent. Degroof Petercam was positief verrast door de outlook die het vastgoedfonds gaf. Voor dit boekjaar gaat Eurocommercial Properties uit van een direct resultaat per aandeel van 2,20 tot 2,30 euro. Dit levert bij 2,25 euro volgens Degroof een dividendrendement op van 7,7 procent. Pharming en Van Lanschot Kempen daalden 1 tot 1,5 procent. Bron: ABM Financial News

