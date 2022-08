Bandé vertrekt van Ajax naar Amiens Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Ajax heeft overeenstemming bereikt met Hassane Bandé en Amiens SC over de directe transfer van de aanvaller naar de Franse club. Dit maakte Ajax donderdagmiddag bekend zonder financiële details te verstrekken. Het contract van Bandé bij Ajax liep nog tot en met 30 juni 2023. Bandé kwam op 1 juli 2018 over van het Belgische KV Mechelen en raakte kort daarna zwaar geblesseerd. Bandé kwam alleen in actie voor de beloften en niet voor het eerste team van Ajax. De aanvaller werd al tweemaal door Ajax verhuurd. Bron: ABM Financial News

