Europese beurzen overwegend lager gesloten

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn vrijdag overwegend lager gesloten. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 0,8 procent tot 437,36 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 1,1 procent op 13.544,52 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 0,9 procent op 6.495,83 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,1 procent hoger op 7.550,37 punten. De zorgen over de hoge kosten van levensonderhoud en een dreigende recessie drukten vrijdag in Europa op het sentiment. Uit cijfers van het Duitse statistiekbureau Destatis bleek dat de producentenprijzen in Duitsland in juli op jaarbasis met 37,2 procent zijn gestegen, de grootste stijging ooit, gedreven door hogere energieprijzen. "Nu de inflatie verder lijkt te stijgen, denken we dat het ergste van de [koopkracht]crisis nog in het verschiet ligt", zei Capital Economics. In het Verenigd Koninkrijk stegen de detailhandelsverkopen onverwacht, maar kelderde het consumentenvertrouwen tot een nieuw dieptepunt. De euro/dollar noteerde op 1,0047. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0085 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0088 op de borden. Olie noteerde vrijdag tot 0,3 procent hoger. Bedrijfsnieuws Just Eat Takeaway steeg vrijdag bijna 26 procent. De maaltijdbezorger bereikte een akkoord over de verkoop van zijn belang van 33 procent in iFood aan Prosus voor een bedrag van maximaal 1,8 miljard euro. Just Eat Takeaway vangt een zeer goede prijs voor het belang, zo oordeelde Degroof Petercam, terwijl ING het bedrag juist laag vindt. Het aandeel Prosus daalde ruim een procent in Amsterdam. Sectorgenoten Delivery Hero en Deliveroo eindigden vrijdag nipt in het groen. In Frankfurt noteerde Fresenius Medical Care ruim 0,8 procent hoger, Hannover Rueck en Bayer stegen circa 0,8 procent. Deutsche Bank daalde 4,2 procent. In Parijs won Thales 0,4 procent. ArcelorMittal verloor 5,0 procent, terwijl Unibail-Rodamco-Westfield circa 3,1 procent daalde. In Londen hadden retailers het lastig. Next en JD Sports verloren achtereenvolgens 2,7 procent en 0,4 procent. Tussenstanden Wall Street Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 1,3 procent lager op 4.227,84 punten. De Dow Jones index daalde 0,8 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 2,0 procent in het rood. Bron: ABM Financial News

