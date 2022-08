Noorse rente verder omhoog Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De centrale bank van Noorwegen heeft de beleidsrente verhoogd met een half procentpunt tot 1,75 procent en verwacht de rente in september verder te verhogen. Dat maakte de centrale bank donderdag bekend. De economische activiteit in Noorwegen is hoog, de inflatie ligt duidelijk boven de gewenste 2 procent en de werkloosheid is erg laag. "Een aanmerkelijk hogere beleidsrente is nodig om de druk in de Noorse economie te verlichten en om inflatie omlaag te brengen naar de doelstelling", aldus centrale bankier Ida Wolden Bache van de Norges Bank. De centrale bank sorteert voor op een snellere verhoging van de rente dan in juni voorzien. De inflatie lijkt langer hoog te blijven dan eerder werd verwacht, merkte de centrale bank op. Een snellere renteverhoging nu, vermindert het risico dat de inflatie wortel schiet op een hoog niveau. In dat geval zou het monetaire beleid later nog scherper verkrapt moeten worden, aldus de bank. Bron: ABM Financial News

