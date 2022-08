Arcadis aan de slag met Britse spoorlijn Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Een joint venture met Arcadis gaat in het Verenigd Koninkrijk aan de slag met het ontwerpen van een viaduct voor een duurzame spoorlijn. Dit maakte het advies- en ingenieursbureau dinsdag bekend, zonder financiële details te noemen. Het HS2-project moet het grootste infrastructuurproject in Europa worden en gaat een nieuwe fase in met de aanleg van het Wendover Dean-viaduct. Voor de aanleg van het 450 meter lange viaduct wordt een duurzame structuur gebruikt die werd ontworpen door een joint venture tussen Arcadis, Setec, COWI en Moxon. "HS2 is een van de meest belangrijke economische en sociale regeneratieprojecten in Europa in de afgelopen decennia en we zijn trotst dat we een rol spelen in het realiseren van dit ambitieuze project", aldus CEO Peter Oosterveer van Arcadis. Het aandeel Arcadis sloot maandag op 34,48 euro. Bron: ABM Financial News

