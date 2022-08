Valuta: beperkt herstel dollar

(ABM FN-Dow Jones) De dollar herstelde vrijdag licht ten opzichte van de euro, na een flinke daling van de greenback in de afgelopen week.

Het muntpaar euro/dollar koerste 0,3 procent lager op 1,0291.

Investment manager Simon Wiersma van ING wees op de positieve beursstemming afgelopen week, waardoor de dollar minder in trek was. De greenback wordt gezien als veilige haven in roerige tijden.

Afgelopen week bleek dat zowel de consumentenprijsinflatie als de producentenprijsinflatie in de VS minder hard stegen dan verwacht. ING verwacht dat de loondruk voor bedrijven zal afnemen, waardoor de winstmarges beter op peil kunnen blijven of zelfs kunnen verbeteren. "Dit is een positieve ontwikkeling voor de winstgroeiverwachtingen van Amerikaanse bedrijven. Tel hierbij op dat de Amerikaanse centrale bank minder druk voelt om de rente te verhogen en je hebt een goede verklaring voor het positieve sentiment van beleggers", aldus Wiersma.

Het lukte de euro/dollar echter niet om boven het 50-daags voortschrijdend gemiddelde te komen, zo merkte marktanalist Michael Hewson van CMC Markets op. "De neerwaartse trend sinds januari is dus nog niet doorbroken", aldus Hewson. De analist merkte wel op dat er op donderdag een steunniveau werd bereikt van 1,0270 tot 1,0280. "Halverwege juli was dit nog een weerstandsniveau." Daalt het muntpaar onder de 1,0260 dan komt volgens CMC een niveau van 1,0150 snel in zicht.

Het muntpaar euro/pond kwam nauwelijks in beweging na economische cijfers uit het Verenigd Koninkrijk. De Britse economie liep in het tweede kwartaal licht terug, maar dit had volgens econoom Samuel Tombs van Pantheon Macroeconomics vooral te maken met een extra vakantiedag en is niet direct een teken dat de Britse economie al in een recessie verkeert. "Het wachten is vooral op de cijfers over augustus, omdat deze een duidelijker beeld zullen schetsen van het onderliggende momentum van de Britse economie", aldus Tombs. De euro/pond koerste rond een niveau van 0,8454.