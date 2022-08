Europese beurzen openen vlak

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een vlakke opening tegemoet.

IG voorziet een openingsverlies van 12 punten voor de Duitse DAX en een min van 4 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 3 punten lager te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag verdeeld geëindigd, waarbij de Londense beurs duidelijk onder druk stond door een stevige koersval bij GlaxoSmithKline.

"Na de winsten van gisteren, waarbij de Europese markten sloten op het hoogste niveau in twee maanden, was vandaag een stuk lastiger, ondanks de veerkracht op de Amerikaanse beurzen", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Daar waar de inflatie in de VS lijkt af te koelen, lijkt eenzelfde scenario in Europa moeilijker voor te stellen, aldus Hewson, omdat het continent gevoelig is voor stijgende energieprijzen.

Bedrijfsnieuws

Aegon steeg in Amsterdam bijna 9 procent na cijfers. Vooral de vrije kasstroom en operationele winst vielen fors hoger uit dan verwacht, zo stelde ING. Aegon verhoogde de outlook voor 2022. Sectorgenoot NN Group verloor daarentegen juist 2,0 procent na cijfers. De verzekeraar genereerde meer kapitaal dan voorzien, terwijl de solvabiliteit onder druk stond.

Thyssenkrupp heeft de winstverwachtingen voor 2022 verlaagd, vanwege de impact van de hogere rentes. Het aandeel daalde licht.

Siemens werd ruim een half procent duurder. De kwartaalcijfers van Siemens werden door Berenberg onderliggend goed genoemd.

De aandelen GSK en Sanofi stonden donderdag onder flinke druk. Beleggers vrezen voor een hoge schadeclaim voor Zantac, een middel tegen maagzuur, maar dat mogelijk kanker zou veroorzaken. Het middel werd in 2019 van de Amerikaanse markt gehaald na onderzoek door de FDA. Deutsche Bank meent dat er wel eens een claim van enkele miljarden dollars kan volgen. Sanofi daalde in Parijs ruim 3 procent en GSK leverde in Londen ruim 10 procent in.

Euro STOXX 50 3.755,65 (+0,2%)

STOXX Europe 600 440,16 (+0,1%)

DAX 13.694,51 (-0,1%)

CAC 40 6.544,67 (+0,3%)

FTSE 100 7.465,91 (-0,6%)

SMI 11.154,58 (-0,00%)

AEX 725,79 (+0,2%)

BEL 20 3.839,96 (+0,1%)

FTSE MIB 22.858,18 (+0,7%)

IBEX 35 8.380,00 (+0,3%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street gaat vrijdag een vlakke opening tegemoet.

De Amerikaanse beurzen zijn donderdag verdeeld geëindigd.

Na de stevige rally van woensdag deden beleggers het rustiger aan. Beleggers rekenen op een minder agressieve Federal Reserve nu de inflatie lijkt af te koelen. Dat beeld werd donderdag bevestigd met dalende producentenprijzen in de VS. De PPI-index daalde op maandbasis met 0,5 procent, na een toename van 1,0 procent in juni. Op jaarbasis stegen de producentenprijzen in juli met 9,8 procent en de kernprijzen met 5,8 procent. In juni was nog sprake van stijgingen van respectievelijk 11,3 en 6,4 procent.

Een afkoelende inflatie en minder renteverhogingen door de Fed betekenen dat de rentes minder ver zullen oplopen dan eerder verwacht, aldus investment manager Simon Wiersma van ING. De kans dat de Fed de beleidsrente in september met 75 basispunten gaat verhogen is volgens hem kleiner geworden. ING merkte echter op dat er nog veel macro-economische cijfers volgen in aanloop naar het besluit volgende maand. "Er is dus nog weinig zekerheid of de Fed inderdaad de geldkraan op korte termijn iets minder snel zal dichtdraaien", aldus Wiersma.

Fed-functionarissen benadrukken echter dat de inflatie "onaanvaardbaar hoog" blijft. Charles Evans, voorzitter van de Chicago Fed, zei dat hij verwacht dat de centrale bank "de rest van dit jaar en volgend jaar de rente zal verhogen om ervoor te zorgen dat de inflatie terugkeert naar de doelstelling van 2 procent."

Op macro-economisch vlak werd ook bekend dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS vorige week is gestegen. Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering steeg met 14.000 tot 262.000, terwijl economen rekenden op 264.000 nieuwe aanvragen.

De WTI-olieprijs steeg 2,6 procent en kostte ruim 94 dollar per vat.

De vraag naar olie wordt aangejaagd door de hittegolven in Europa en het gebrek aan betaalbaar gas, zo stelde het Internationaal Energieagentschap donderdag in haar maandrapport. Elektriciteitscentrales en de zware industrie zoeken naar alternatieve brandstoffen om aan de stijgende vraag naar elektriciteit toe kunnen voldoen, aldus het agentschap.

De OPEC stelde in haar maandrapport de verwachte groei van de vraag naar olie neerwaarts bij. Het kartel voorziet nu een groei van de vraag met 3,1 miljoen vaten per dag, waarmee de totale vraag uitkomst op 100 miljoen vaten per dag. In het maandrapport van juni werd nog uitgegaan van een groei met 3,4 miljoen vaten per dag in 2022.

Bedrijfsnieuws

Disney sloot zo'n 4,5 procent hoger, nadat kwartaalcijfers van de entertainmentreus de verwachtingen overtroffen, dankzij recordresultaten bij de themaparken en meer nieuwe abonnees dan verwacht bij de streamingdienst Disney+. Disney kon het afgelopen kwartaal 14,4 miljoen nieuwe abonnees bijschrijven.

Sonos, de producent van slimme luidsprekers, ziet zijn CFO vertrekken, terwijl het bedrijf gebukt gaat onder verschillende economische uitdagingen. CFO Brittany Bagley zal per 1 september aftreden. Het aandeel leverde donderdag liefst 25 procent in.

Bumble daalde meer dan 8,5 procent. De datingsite boekte het afgelopen kwartaal een hogere omzet, omdat gebruikers meer spendeerden.

S&P 500 index 4.207,27 (-0,1%)

Dow Jones index 33.336,67 (+0,1%)

Nasdaq Composite 12.779,91 (-0,6%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteren vrijdag verdeeld.

Nikkei 225 28.476,44 (+2,4%)

Shanghai Composite 3.276,53 (-0,2%)

Hang Seng 20.146,93 (+0,3%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0316.

USD/JPY Yen 133,21

EUR/USD Euro 1,0316

EUR/JPY Yen 137,41

MACRO-AGENDA:

06:30 Faillissementen - Juli (NL)

08:00 Economische groei - Tweede kwartaal (VK)

08:00 Industriële productie - Juni (VK)

08:00 Handelsbalans - Juni (VK)

08:45 Inflatie - Juli (Fra)

11:00 Industriële productie - Juni (eur)

14:30 Importprijzen - Juli (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen Michigan - Augustus vlpg (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

09:00 Ahold Delhaize - Ex-dividend