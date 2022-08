Aegon iets positiever gestemd

(ABM FN-Dow Jones) Aegon is iets positiever gestemd over de ontwikkelingen dit jaar, ondanks dat de winst flink onder druk stond. Dit bleek donderdag uit cijfers van de verzekeraar.

"De eerste helft van 2022 was voor beleggers één van de meest uitdagende periodes, doordat aandelenmarkten de slechtste start van het jaar beleefden in meer dan vijf decennia. De volatiliteit hield aan, terwijl centrale banken de rente verhoogden om de oplopende inflatie te beteugelen en de oorlog in Oekraïne aanhield. Tegen deze achtergrond hebben we goed gepresteerd, een bewijs van de kracht van onze strategie", zei CEO Lard Friese in een toelichting.

Aegon verwacht dit jaar een operationele kapitaalaanwas van 1,4 miljard euro, waar eerder werd gemikt op 1,2 miljard euro. Ook verwacht de verzekeraar een totale vrije kasstroom over de periode 2021 tot 2023 van ten minste 2,2 miljard euro. Dat is beduidend meer dan de 1,4 tot 1,6 miljard euro waar tijdens een beleggersdag in 2020 nog op werd gerekend.

In het afgelopen kwartaal kwam het verlies uit op 348 miljoen euro tegen een winst van 849 miljoen euro een jaar eerder. Aegon wees op eenmalige lasten en een niet-economisch verlies op rente-hedges in de VS.

Het operationeel resultaat liep met 11 procent terug tegen constante wisselkoersen tot 538 miljoen euro. Opbrengsten van kostenbesparingen, groei-initiatieven en gunstige verzekeringsresultaten zijn volgens de verzekeraar meer dan tenietgedaan door lagere fee inkomsten door lagere aandelenmarkten en door lagere beleggingsinkomsten.

Analisten mikten op een veel kleiner verlies van 118 miljoen euro. Het operationeel resultaat viel wel mee, gezien de consensus mikte op 483 miljoen euro.

De solvabiliteit kwam uit op 214 procent, waar de consensus 200 procent voorzag.

Er zat eind juni 1,68 miljard euro in kas tegen 1,39 miljard een jaar eerder en 1,82 miljard in het eerste kwartaal, ondanks de impact van de eerder aangekondigde schuldaflossing en aandeleninkoop. Het derde deel van het inkoopprogramma begint in oktober. Analisten voorzagen een resultaat van 1,59 miljard euro.

De vrije kasstroom trok op jaarbasis aan van 175 tot 318 miljoen euro.

Het interim-dividend stijgt met 0,03 tot 0,11 euro per aandeel, dankzij de aanhoudende groei van de vrije kasstroom, aldus Aegon.