Kepler zet WDP op kooplijst

Beeld: WDP

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux heeft het advies voor WDP verhoogd van Houden naar Kopen, maar stelde het koersdoel neerwaarts bij van 41,00 naar 37,00 euro. Dit bleek uit een sectorrapport van de bank. De halfjaarcijfers van WDP waren "relatief goed", met een outlook voor dit jaar van 1,25 euro per aandeel aan EPRA-winst. Dat is 5 cent meer dan de oude outlook. Kepler rekent dit jaar op meer huurgroei dan voorheen en denkt dat de groei volgend jaar versnelt van 4,1 naar 4,3 procent. De oude ramingen stonden op 3,6 en 3,7 procent. Die huurgroei is ook gunstig voor de herwaardering van de portefeuille, aldus Kepler. De financieringskosten ziet Kepler wel iets stijgen, van 1,9 procent vandaag naar 2,1 procent in 2024, waardoor het koersdoel omlaag ging. Het aandeel WDP stijgt woensdag 0,9 procent naar 32,72 euro. Bron: ABM Financial News

