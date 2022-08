Barclays haalt Just Eat Takeaway van kooplijst

(ABM FN-Dow Jones) Barclays heeft donderdag het advies voor Just Eat Takeaway verlaagd van Overwogen naar Gelijkgewogen, terwijl het koersdoel van 20,00 naar 23,00 euro ging.

De resultaten van Just Eat over het tweede kwartaal lieten een gemengd beeld zien, aldus de analisten van de Britse bank. Hoewel de outlook voor de EBITDA dit jaar niet werd verhoogd, is daar volgens Barclays wel nog wat ruimte voor. Mogelijk dat dit bij de cijfers over het derde kwartaal alsnog gebeurt.

De analisten vragen echter af of dit voldoende zal zijn om het aandeel in beweging te zetten. "Wat ons bezorgd maakt, is dat de omzetontwikkeling zwak lijkt", aldus Barclays. De Britse bank verwacht in de tweede jaarhelft een terugval in de orders en maakt zich zorgen dat 2023 niet veel beter wordt gezien de macro-economische uitdagingen en het verlies van marktaandeel in veel markten.

"En zonder omzetgroei, zien we niet in hoe een positieve EBITDA volgend jaar uiteindelijk een nog veel hoger resultaat zal opleveren in de jaren erna", aldus Barclays. "Zelfs ondanks de deal met Amazon en het verdwijnen van de fee cap in de VS."

De kwaliteit van de winst zal afnemen, terwijl er meer investeringen nodig zijn, zo concludeerde Barclays.

Het aandeel Just Eat Takeaway steeg donderdagochtend met 1,0 procent tot 20,00 euro.