Update: sterke groei voor IMCD

Beeld: IMCD

(ABM FN-Dow Jones) IMCD heeft in de eerste helft van dit jaar de resultaten zien stijgen. Dit bleek donderdag uit cijfers van de distributeur van chemicaliën en voedingsingrediënten. Het operationeel resultaat (EBITA) liep met met een recordpercentage van 58 procent op naar 296,7 miljoen euro. Dit leverde een nettowinst op van 177,0 miljoen euro, 68 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit gebeurde bij een omzetstijging van 38 procent tot 2,32 miljard euro. De brutowinst steeg van 411 miljoen naar 584 miljoen euro met een bijbehorende marge van 25,2 tegen 24,5 procent over dezelfde periode een jaar eerder. CEO Piet van der Slikke sprak van een sterke vraag en aanhoudend hogere prijzen. De vrije kasstroom steeg met 3,9 miljoen euro tot 117,6 miljoen. IMCD had aan het einde van het tweede kwartaal ruim 1,1 miljard euro aan schulden tegen 940 miljoen eind 2021. Outlook Het bedrijf verwacht op basis van de resultaten over de eerste zes maanden van dit jaar een groei van het operationele EBITA. IMCD gaf bij publicatie van de jaarcijfers in februari vanwege alle onzekerheden nog geen outlook voor 2022 af. Het aandeel IMCD sloot woensdag op 152,50 euro. Update: om meer informatie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

