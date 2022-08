Robinhood kondigt nieuwe ontslagronde aan Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Online broker Robinhood schrapt 23 procent van het vaste personeelsbestand nu klanten het laten afweten. Dit maakte de Amerikaanse broker bekend. Het betreft de tweede keer dat er werknemers de wacht worden aangezegd, nadat in april al 9 procent kon vertrekken. Samen met de dinsdagavond aangekondigde reorganisatie komt dit neer op een afslanking van meer dan 1.000 banen, die volgens Robinhood overbodig zijn geworden. Uit het kwartaalbericht dat de broker een dag eerder dan gepland publiceerde, bleek dat het aantal beleggers dat maandelijks actief is op het platform van Robinhood op jaarbasis met 34 procent daalde tot 14 miljoen. De omzet liep in het tweede kwartaal zelfs met 44 procent terug naar 318 miljoen dollar. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.