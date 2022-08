Just Eat sprak met private equity Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Takeaway.com

(ABM FN-Dow Jones) Just Eat Takeaway heeft gesproken met private equity, maar er zijn geen directe plannen om het bedrijf van de beurs te halen. "We voeren veel gesprekken momenteel, dat zal niet verrassen", zei CEO Jitse Groen woensdag in een toelichting aan analisten op de voorbeurs gepresenteerde halfjaarcijfers. Die gesprekken worden ook gevoerd met private equity, aldus Groen. "Maar dat is alles wat ik daarover kan zeggen", reageerde de topman op vragen van een analist. Groen benadrukte dat er op dit moment geen plannen zijn om Just Eat van de beurs te halen. Bron: ABM Financial News

