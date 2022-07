Signify onderuit in groene AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste vrijdagochtend hoger. Rond de klok van half elf won de AEX 0,5 procent tot 726,12 punten.

Beleggers kregen in Amsterdam weer veel cijfers te verwerken, onder meer van Signify, Air France-KLM en WDP. Niet alle resultaten konden op bijval van beleggers rekenen, maar onderliggend bleeg de stemming positief.

"Beleggers reageren positief op een stortvloed aan macro-economisch- en bedrijfsnieuws", aldus investment manager Friso Rengers van ING. "Het koersherstel dat in juni is begonnen krijgt een enthousiast vervolg."

Volgens Rengers is de marktpositie van veel bedrijven "supersterk". "De economie kan niet om hen heen. Veel bedrijfsresultaten staan wel onder druk, vanwege lagere volumes en hogere kosten, maar beleggers vinden aandelen met de huidige koers-winstverhouding "terecht" aantrekkelijk, zo merkte de expert van ING op.

Beleggingsadviseur Kevin Verstraete van Lynx merkte op dat het beleggerssentiment een 'boost' kreeg van de resultaten van Amazon en Apple donderdag nabeurs. Het aandeel Amazon lijkt vanmiddag circa 13 procent hoger te openen, terwijl Apple een drie procent hogere opening wacht.

Diverse analisten zijn evenwel sceptisch op de recente beurswinsten. "De huidige rally lijkt eerder op een klassieke rally die we doorgaans in een berenmarkt zien, in plaats van dat het een begin is van een nieuwe stierenmarkt", aldus CIO David Donabedian van CIBC Private Wealth US.

"We zitten nog steeds in een periode waarin de inflatie onvoorzien hoog is en de groei ongemakkelijk laag. Dat is geen goed scenario", aldus Donabedian.

Op macro-economisch vlak werd vanochtend bekend dat de Duitse economie in het tweede kwartaal niet groeide, maar ook niet kromp. Het Franse bruto binnenlands product steeg wel met 0,5 procent op kwartaalbasis, na een daling met 0,2 procent in het eerste kwartaal.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0206. De olieprijzen stegen met circa anderhalf procent.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen steeg Just Eat Takeaway met 4,5 procent en Unibail met 3,7 procent. Prosus leverde juist 3,8 procent in. Signify dook 7,7 procent in het rood. Signify heeft in het tweede kwartaal van 2022 een hogere omzet en winst geboekt, maar waarschuwde wel dat de vrije kasstroom en marges dit jaar lager uitvallen dan eerder verwacht.

In de AMX konden de cijfers van Air France-KLM op bijval van beleggers rekenen met een plus van 5,5 procent. De luchtvaarder zag in het tweede kwartaal van 2022 een flinke verbetering en wist zelfs weer winst te boeken. Voor het derde kwartaal rekent Air France-KLM op een "significant" positief operationeel resultaat. En daarmee denkt de maatschappij ook 2022 positief af te sluiten, voor het eerst sinds 2019.

WDP steeg met 4,0 procent na cijfers en een outlookverhoging. KBC Securities zag ruimte om het aandeel op de kooplijst te zetten, al ging het koersdoel wel omlaag. Ook de resultaten van Aperam werden beloond met een plus van 4,2 procent. Basic-Fit verloor juist 0,6 procent. De uitbater van fitnessclubs heeft in de eerste helft van dit jaar fors meer leden verwelkomd, terwijl er ook flink meer clubs werden geopend, maar waarschuwde wel dat de onderliggende EBITDA in 2022 wat lager uitvalt dan eerder verwacht.

Heijmans steeg onder de kleinere aandelen met 7,6 procent. De bouwer boekte in het eerste halfjaar van 2022 iets minder omzet, terwijl het onderliggend juist voor de wind ging. Heijmans herhaalde de outlook voor heel 2022, waarbij het bedrijf verwacht dat de resultaatvorming in de eerste helft van dit jaar zich in de tweede jaarhelft doorzet. Ebusco schoot 9,3 procent omhoog na een Spaans contract.

De cijfers van Brunel werden beloond met een koerswinst van 2,4 procent, en die van Ctac met een plus van 2,0 procent.