Iets minder omzet bij Heijmans

Beeld: Heijmans

(ABM FN-Dow Jones) Heijmans heeft in het eerste halfjaar van 2022 iets minder omzet geboekt, terwijl het onderliggend juist goed voor de wind ging. Dit meldde de bouwer vrijdag voorbeurs bij de halfjaarresultaten. "Wij blijven inzetten op marge boven volume, en ook met die insteek constateren we dat het orderboek kwantitatief op peil blijft", zei CEO Ton Hillen in een toelichting. De onderliggende EBITDA steeg op jaarbasis van 35 miljoen naar 67 miljoen euro. De winst per aandeel steeg over de verslagperiode op jaarbasis van 0,43 euro naar 1,31 euro. De omzet in de eerste zes maanden lag op 864 miljoen tegen 881 miljoen een jaar eerder. Het orderboek kwam uit op ruim 22, miljard euro tegen 2,0 miljard euro aan het einde van het eerste halfjaar van 2021. De netto kas steeg van 44 miljoen euro naar 101 miljoen euro. De solvabiliteit van de bouwer verbeterde van 27 naar 29 procent. Outlook Heijmans herhaalde de outlook voor heel 2022, waarbij het bedrijf verwacht dat de resultaatvorming in de eerste helft van dit jaar zich in de tweede jaarhelft doorzet. Het aandeel Heijmans sloot donderdag op 11,28 euro. Bron: ABM Financial News

