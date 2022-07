Mercedes positiever gestemd Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Daimler

(ABM FN-Dow Jones) Mercedes-Benz is positiever gestemd en verhoogde de outlook voor dit jaar, nadat de omzet en winst in het tweede kwartaal aantrokken dankzij een sterke vraag in combinatie met hogere prijzen. Dit bleek woensdag uit cijfers van de Duitse autofabrikant. In het afgelopen kwartaal steeg de aangepaste EBITA met 8 procent tot 4,9 miljard euro, terwijl de omzet met 7 procent aantrok tot 36,4 miljard euro, ondanks dat er minder auto's werden verkocht door een tekort aan chips. Door deze tekorten en andere verstoringen in de aanvoerketen, daalde de vrije kasstroom wel met 34 procent tot 1,4 miljard euro. De nettowinst van Mercedes trok aan van 3,0 tot 3,1 miljard euro. De resultaten omvatten enkel de huidige activiteiten, exclusief de voormalige Daimler Trucks & Buses-divisie, die in december werd afgestoten. Outlook Mercedes-Benz verhoogde enkele doelstellingen voor 2022, maar waarschuwde wel voor de nodige onzekerheid, wijzend op onder meer de oorlog in Oekraïne, de inflatie, de coronacrisis en de verstoringen in de aanvoerketen. Mercedes verwacht dat de jaaromzet significant hoger zal uitvallen dan in 2021. Eerder werd nog rekening gehouden met een licht hogere jaaromzet. Het EBIT-resultaat zal niet langer vergelijkbaar zijn met het resultaat in 2021, maar zal daar iets boven liggen. "Ondanks de macro-economische risico's, blijft Mercedes-Benz een gezonde vraag naar zijn producten voorzien in de tweede jaarhelft, in alle kernmarkten", aldus de autobouwer. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.