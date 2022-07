Aandeel barbecuemaker Weber onder druk Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Weber staat maandag onder druk na het openen van de boeken. Het aandeel van de Amerikaanse fabrikant van barbecues en buitengrills levert zo'n 20 procent in. Weber kwam dan ook met tegenvallende voorlopige kwartaalcijfers. De omzet kwam in het afgelopen kwartaal naar verwachting van de fabrikant uit tussen de 525 en 530 miljoen dollar, waar de markt rekende op 533 miljoen dollar. Volgens Weber loopt de consumentenvraag naar zijn producten terug als gevolg van de hoge inflatie en ongunstige wisselkoerseffecten. Het bedrijf maakte maandag ook het vertrek bekend van CEO Chris Scherzinger en kondigde aan dat het dividend wordt opgeschort. Alan Matula, de huidige chief technology officer, wordt interim-CEO. Bron: ABM Financial News

