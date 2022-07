Ryanair boekt weer winst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Ryanair heeft in het eerste kwartaal van het lopende gebroken boekjaar 2023 veel meer inkomsten gerealiseerd en wist zo weer zwarte cijfers te schrijven. Dit bleek maandag voorbeurs uit de cijfers van de prijsvechter. In het afgelopen kwartaal vervoerde Ryanair 45,5 miljoen passagiers, wat veel meer is dan de 8,1 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. De bezettingsgraad steeg daarbij van 73 naar 92 procent. De omzet ging van 0,4 miljoen naar 2,6 miljard euro en in plaats van een verlies van 273 miljoen euro verdiende Ryanair 170 miljoen euro, voor bijzondere posten. Daarmee lag de winst nog wel altijd onder de 243 miljoen euro voor de coronacrisis uitbrak. De nettoschuld van Ryanair daalde van 1,45 miljard euro op 31 maart naar 0,4 miljard euro eind juni. Ryanair zegt hoopvol te zijn nu het aantal coronavaccinaties zo hoog is, maar een echt herstel van de maatschappij is afhankelijk van de corona-ontwikkelingen in de komende herfst. Bron: ABM Financial News

