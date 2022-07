Hydratec blijft rekenen op goed jaar

(ABM FN-Dow Jones) Hydratec Industries verwacht nog steeds dat 2022 een goed jaar wordt, ondanks dat de winstgevendheid afgelopen zes maanden onder druk stond. Dit meldde de leverancier van industriële systemen en plastic componenten donderdagavond bij het openen van de boeken.

In de eerste jaarhelft behaalde Hydratec een omzet van 124 miljoen euro. Dat is 3,5 procent meer dan in de eerst zes maanden van 2021. De brutomarge daalde echter van 54,3 naar 52,7 procent door de gestegen grondstoffenprijzen.

De EBIT liep terug van 9,6 naar 7,1 miljoen euro en netto verdiende Hydratec afgelopen halfjaar 4,8 miljoen euro, 1,8 miljoen euro minder dan in de eerste helft van 2021.

Maar de orderinstroom was sterk, zowel voor het segment Plastic Components als voor Industrial Systems. "Daarmee zijn de vooruitzichten goed, ondanks de onzekerheden in de huidige markten", meent Hydratec. Het bedrijf verwacht in 2022 een vergelijkbaar resultaat als in 2021.

Maar de oorlog in Oekraïne en ook de gevolgen van de coronapandemie brengen volgens Hydratec grote onzekerheden met zich mee in de verschillende afzetmarkten, de aanvoerketen, de arbeidsmarkt, en in de macro-economische omstandigheden.

"Dit kan effecten hebben op beschikbaarheid en prijzen van arbeid, materialen en energie, waardoor de omzet en de marges negatief kunnen worden beïnvloed", waarschuwde de onderneming uit Amersfoort.