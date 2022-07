Beursblik: sterke groei Aalberts Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aalberts heeft in de eerste jaarhelft een sterkere autonome omzetgroei laten zien dan verwacht. Dit stelde analist David Kerstens van Jefferies donderdag. Naast een groei van 10 procent, die het dubbele is van de groeidoelstelling van 4 tot 6 procent voor de middellange termijn, meldde Aalberts ook een aantrekkende winstgevendheid. De marge steeg met 0,6 procentpunt. Dit zal er volgens Jefferies toe leiden dat de analistenconsensus voor 2022 met circa 5 procent naar boven zal worden bijgesteld. Jefferies heeft een koopadvies op Aalberts met een koersdoel van 72,00 euro. Bron: ABM Financial News

