Beursblik: Berenberg verhoogt koersdoel Unilever licht

Beeld: Unilever

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft het koersdoel voor Unilever verhoogd van 45,50 naar 46,50 met handhaving van het Houden advies. Dit bleek dinsdag uit een analistenrapport van de bank. Berenberg beargumenteerde deze lichte verhoging aan de hand van de toekomstige kasstromen en een lager risicoprofiel. De bank vindt de huidige waardering voor het aandeel correct. De zakenbank ziet daarentegen een hoge inflatie, waarmee de volumes onder druk komen of kunnen komen te staan. Ook kan de inflatie ertoe leiden dat het margeherstel bij Unilever meer tijd zal vergen, waarschuwen de analisten. Berenberg wees verder op het bewustzijn dat bij het management leeft om het beleid weer meer financieel in te richten, na de koersval in de afgelopen jaren, en te etaleren dat het naar de aandeelhouder luistert. Dat betekent vermoedelijk ook dat overnames die bijdragen aan een overgang naar duurzaamheid op een laag pitje komen te staan. Berenberg verlaagde wel de ramingen voor de winst per aandeel Unilever voor 2023 en 2024 met respectievelijk 2 en 3 procent. Volgend jaar rekent de bank verder op een autonome omzetgroei van 3,5 procent. Ook meldde Berenberg dat het zitje van de activistische aandeelhouder Nelson Peltz in de board van Unilever positief kan uitpakken voor de koers. Het aandeel Unilever sloot maandag op 45,66 euro. Bron: ABM Financial News

