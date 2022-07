Beursblik: Just Eat Takeaway sluit welkome deal met Amazon Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Just Eat Takeaway heeft een welkome deal gesloten met Amazon, die ook flink zal bijdragen aan de resultaten van de maaltijdbezorger. Dit oordeelden analisten van Jefferies woensdag. Vanaf vandaag kunnen Amazon Prime-leden in de VS een jaar lang gratis lid worden van Gubhub+. Ook betalen zij geen bezorgkosten. Amazon krijgt ook warrants om zo een belang in Grubhub te verwerven. Dat belang kan stijgen als de deal een succes is. "Het is niet de strategische maatregel waar beleggers op hopen, maar wel bewijs dat GrubHub net als Deliveroo in het Verenigd Koninkrijk er een zeer sterke partner, of eigenlijk investeerder, bij heeft gekregen", aldus de marktvorsers. "Dit is positief nieuws." Jefferies heeft een koopadvies op Just Eat Takeaway.com met een koersdoel van 56,00 euro. Het aandeel schoot woensdagochtend 16,5 procent omhoog tot 16,00 euro. Bron: ABM Financial News

