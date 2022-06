UBS verlaagt koersdoelen CTP en WDP Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: CTP

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft de koersdoelen voor de vastgoedinvesteerders CTP en WDP verlaagd, maar handhaafde de koopadviezen voor beide aandelen. Dit bleek maandag uit een sectorrapport van de Zwitserse bank. Het koersdoel voor CTP werd verlaagd van 22,00 euro naar 15,00 euro, vanwege neerwaarts bijgestelde winstramingen, terwijl het koersdoel voor WDP neerwaarts werd bijgesteld 45,00 euro naar 38,00 euro De analisten van de bank stelden de EPRA-winstramingen voor 2022 en 2023 van CTP neerwaarts bij met respectievelijk 2 en 12 procent, voornamelijk als gevolg van de hogere rentelasten en administratieve kosten. Hoewel de EPRA-winst per aandeel licht stijgt door de overname van DIR, wordt dit volgens de analisten deels teniet gedaan door het toegenomen aantal aandelen. Voor WDP geldt min of meer dezelfde onderbouwing voor de koersdoelverlaging. De stijging van de winst per aandeel in 2022 met 1 procent door de acquisitie van een 10 procent belang in Catena wordt wat gedrukt door een stijging van de rentekosten, en dit laatste leidt tot een neerwaartse bijstelling van de winstprognose voor 2023 met 1 procent. WDP noteerde maandagochtend 1,7 procent hoger op 31,86 euro, terwijl CTP 0,7 procent lager noteerde op 11,42 euro. Bron: ABM Financial News

