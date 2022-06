G7 wil importverbod Russisch goud Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Verenigde Staten zullen zich aansluiten bij andere toonaangevende landen om de import van Russisch goud te verbieden om zo de sancties tegen Moskou uit te breiden vanwege de invasie van Oekraïne. Dit meldde een Amerikaanse overheidsfunctionaris dit weekend aan de Wall Street Journal. "President Biden en de leiders van de G7 zullen een importverbod op nieuw goud uit Rusland aankondigen", volgens de official. De agressie van Rusland in Oekraïne staat centraal ??tijdens een driedaagse G7-top die zondag begint in de Beierse Alpen. Rusland wordt economisch getroffen door verschillende sancties maar verkoopt nog steeds energieproducten aan China, India en andere landen die niet deelnemen aan de sancties. Hogere grondstofprijzen hebben geholpen om een ??deel van de economische impact van sancties te compenseren. Eerder deze week meldde persbureau Reuters al dat Washington een prijsplafond wil instellen voor Russische olie, om zo de opbrengsten voor Poetin verder te beperken. Ook dat voorstel komt tijdens de G7-top aan bod. Bron: ABM Financial News

