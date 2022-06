"Kans op ECB-renteverhoging met 50 basispunten stijgt"

quote: Menno87 schreef op 21 juni 2022 13:55: We moeten in het noorden een keuze maken of solidair zijn en betalen aan het zuiden of afscheid nemen van de huidige structuur en een ander pad gaan. Nu is het gewoon wachten op vuurwerk. Persoonlijk denk ik dat we beter een "noorden euro" kunnen hebben en het zuiden kunnen laten voor wat het is.



We moeten in het noorden een keuze maken of solidair zijn en betalen aan het zuiden of afscheid nemen van de huidige structuur en een ander pad gaan. Nu is het gewoon wachten op vuurwerk. Persoonlijk denk ik dat we beter een "noorden euro" kunnen hebben en het zuiden kunnen laten voor wat het is.Ik ben wel voorstander van de EU maar de euro mogen ze van mij weg doen, voordat wij garant gaan staan voor de schuldpapieren van het zuiden.

De euro is als Hotel California. "You can check-out any time you like, but you can never leave."