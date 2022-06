Video: ECB wil Italie redden door spread in toom te houden

(ABM FN-Dow Jones) De ECB heeft geen eenvoudige klus aan het in toom houden van de rentespreads in de eurozone. Dit zegt marktanalist Elwin de Groot van Rabobank voor de camera van ABM Financial News.



"Aan de ene kant wil de ECB niet te veel de [obligatie]markt beïnvloeden, aan de andere kant maakt ze zich zorgen dat als die spreads te veel uit elkaar gaan lopen we fragmentatierisico gaan krijgen in de eurozone en dat wil de ECB duidelijk niet", zei De Groot.

De ECB kondigde vorige week aan met een instrument te komen om het uit de pas lopen van de rentes te voorkomen. De Groot verwacht dat markten gaan kijken waar de zwakke plekken in het instrument zitten, "dus dat betekent toch dat we ook in de komende tijd blijvende hoge volatiliteit verwachten in de rentemarkten en dan met name in het overheidspapier voor landen als Italië", aldus De Groot.

