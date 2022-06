Update: BNP Paribas heeft interesse in ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) BNP Paribas heeft interesse getoond in een mogelijke overname van ABM AMRO, die sinds de financiële crisis in handen is van de Nederlandse overheid. Dit meldde persbureau Bloomberg op basis van bronnen bekend met de situatie.

De Franse bank zou volgens de bronnen recent contact hebben opgenomen met de Nederlandse overheid en daarbij zijn interesse hebben laten blijken in een overname van de Nederlandse bank.

BNP heeft met name interesse in ABN AMRO's retail- en corporate activiteiten en de mogelijkheid om de activiteiten uit te breiden in Noord-Europa, meldden de bronnen aan het persbureau.

Het ministerie van financiën zei in een eerste reactie tegen ABM Financial News geen openbare mededelingen te doen over de specifieke overwegingen omtrent de verkoop van het belang in ABN AMRO.

"Zolang het ministerie een belang heeft in ABN AMRO, voert het regelmatig gesprekken met diverse stakeholders over een breed scala aan onderwerpen die met dit aandeelhouderschap te maken hebben", zei het ministerie.

"De beslissing over eventuele verdere verkooptransacties wordt bepaald op basis van verschillende factoren. Onlangs heeft de minister de Tweede Kamer laten weten dat zij NLFI, die namens de staat de aandelen in ABN AMRO houdt, heeft verzocht te adviseren over de verdere verkoop van de aandelen in ABN AMRO.

Een woordvoerder van ABN AMRO zei niet te willen reageren.

Update: om commentaar ministerie van financiën en ABN AMRO toe te voegen.