Optieovereenkomst tussen UMG en Tencent aangepast Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Universal Music Group heeft zijn Greater China Option Agreement aangepast, een optieovereenkomst tussen UMG's dochter Universal International Music en Tencent Music Entertainment. Dit meldde UMG donderdag nabeurs. In de oorspronkelijke overeenkomst had TME een optie om tot 25 procent, maar niet minder dan 20 procent van het aandelenkapitaal te verwerven van de houdstermaatschappij die de activiteiten van UIM in Groot-China controleert. Dit is Greater China HoldCo. Volgens de gewijzigde optieovereenkomst voor Groot-China heeft Tencent Holdings de optie om tot 12,5 procent, maar niet minder dan 10 procent van het aandelenkapitaal van Greater China HoldCo te verwerven. Vanaf de datum van de nieuwe overeenkomst heeft Tencent 24 maanden de tijd om zijn optie uit te oefenen. Tot op heden is dit niet gebeurd. Elke aankoop van de aandelen van Greater China HoldCo is onder meer afhankelijk van de noodzakelijke goedkeuringen van relevante overheidsinstanties, aldus UMG. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.