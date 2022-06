AkzoNobel voorzichtiger over tweede kwartaal Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Akzo Nobel

(ABM FN-Dow Jones) AkzoNobel heeft voor de resultaten in het tweede kwartaal gewaarschuwd, onder meer vanwege de Chinese coronalockdowns. Dit maakte de verfgigant dinsdag voorbeurs bekend. Ook wees Akzo op een tragere start van het klusseizoen in Europa. Akzo verwacht dat de operationele winst in het segment decoratieve verven nu circa 50 miljoen euro lager zal uitvallen dan eerder voorzien. In China zorgen de coronalockdowns voor problemen. De heropening in juni zorgde voor een opleving, aldus het bedrijf, "maar niet voldoende om alle gemiste omzet goed te maken". Hier houdt Akzo rekening met een tegenvaller van ongeveer 40 miljoen euro voor de operationele winst ten opzichte van de verwachtingen aan het begin van het tweede kwartaal. Vanwege alle onzekerheden zal Akzo de kostenbasis in de tweede jaarhelft verder aanpakken, beloofde CEO Thierry Vanlancker. Ook wordt het werkkapitaal geoptimaliseerd. Akzo is wel te spreken over de ontwikkelingen in juni, die min of meer overeenkomen met de verwachtingen, en dankzij prijsverhogingen kan de hoge inflatie gepareerd worden. Akzo blijft mikken op een aangepaste EBITDA in 2023 van 2 miljard euro, "ondanks de volatiele markten". Op 20 juli komt Akzo met de cijfers over het tweede kwartaal. Bron: ABM Financial News

