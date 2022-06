Coronabooster GSK en Sanofi levert sterke immuunrespons op Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De coronabooster ontwikkeld door GSK en Sanofi, levert een sterke immuunrespons op, met name ook bij de omikronvariant. Dit lieten de farmaceuten maandagochtend weten. Volgens GSK en Sanofi is de immuunrespons van 76,1 procent zelfs sterker dan die van het boostervaccin van Pfizer en BioNTech, die een respons van 63,2 procent geeft. Ook toonde de booster aan veilig te zijn en een goede werkzaamheid te hebben. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.