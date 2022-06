Amerikaanse groothandelsvoorraden stijgen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De groothandelsvoorraden in de Verenigde Staten zijn in april iets sterker dan verwacht gestegen. Dit maakte het Amerikaanse ministerie van handel maandag bekend. Op maandbasis liepen de voorraden op met 2,2 procent. Er was vooraf gerekend op 2,1 procent. Het cijfer voor maart werd opwaarts bijgesteld naar een stijging met 2,7 procent. Dit was 2,3 procent. Op jaarbasis stegen de groothandelsvoorraden in april met 24,0 procent. De groothandelsomzet steeg in april met 0,7 procent op maandbasis en met ruim 20,9 procent ten opzichte van dezelfde maand in 2021. Bron: ABM Financial News

