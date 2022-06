DSM koopt Braziliaanse diervoederspecialist Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: DSM

(ABM FN-Dow Jones) DSM heeft in Brazilië een technisch specialist op het gebied van diervoeding overgenomen. Dit maakte het Nederlandse speciaalchemiebedrijf dinsdag bekend zonder een overnameprijs te noemen. Het betreft de acquisitie van Prodap, dat een combinatie van technologie, dierenwelzijn en -voeding in huis heeft. Het bedrijf heeft 350 mensen in dienst en bedient meer dan 5.000 boeren in heel Brazilië. De overname wordt naar verwachting in 2022 afgerond. Bron: ABM Financial News

