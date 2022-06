Shell rondt overname Amerikaanse tankstations Landmark af Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Shell heeft de overname van een groep tankstations van Landmark afgerond. Dit meldde de energiereus woensdag nabeurs. Op 26 oktober 2021 meldde Shell Retail and Convenience Operations, een dochteronderneming van Shell Oil Products US, overeenstemming te hebben bereikt over de aankoop. De financiële details van de transactie zijn niet bekend gemaakt. Met de overname versterkt Shell zijn aanwezigheid in de VS, één van grootste brandstof- en convenience-retailmarkten ter wereld. Bron: ABM Financial News

