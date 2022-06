Barclays verhoogt koersdoel ING Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Barclays heeft woensdag het koersdoel voor ING Groep verhoogd van 10,90 naar 11,50 euro met een onveranderd Gelijkgewogen advies. "We menen dat de verhouding tussen risico en rendement in aanloop naar de beleggersdag van ING redelijk constructief is", zei analist Omar Fall. Hij verwacht tijdens deze dag geen grote strategiewijzigingen, maar wel meer details over de kostenmaatregelen van ING. Ook rekent hij op meer informatie over de rentegevoeligheid. Een belangrijk punt voor Barclays is hoe ING de aandeelhouders wil belonen. Nu de blootstelling aan Rusland "is beperkt", kan ING volgens Fall in 2023 2 miljard euro aan overtollig kapitaal uitkeren en in 2024 2,5 miljard euro. Verder denkt Barclays dat elke 100 basispunten die de rente stijgt, dat ING in jaar drie 16 procent meer rentebaten oplevert. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.