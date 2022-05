AEX sluit boven 700 punten

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag fors hoger gesloten. De AEX won 2,8 procent op 702,28 punten.

Beurzen in zowel Europa als de Verenigde Staten stegen scherp na publicatie van inflatiecijfers over april, waar de Federal Reserve nauwlettend naar kijkt.

De PCE kernprijsindex steeg in april met 0,3 procent ten opzichte van de voorgaande maand, de kleinste stijging in anderhalf jaar. Dit had vooral te maken met een terugval van de gasprijzen, maar er waren ook andere signalen dat de inflatiepiek mogelijk achter ons ligt.

Op jaarbasis daalde de kerninflatie van 5,2 naar 4,9 procent, in lijn met de verwachtingen van economen. Dit markeerde de tweede maand waarin de inflatie wat terugliep. Een dergelijke stap terug werd sinds de beginmaanden van de coronacrisis niet meer gezien.

Verder liepen de spaartegoeden terug van 5 procent in maart tot 4,4 procent in april. "Een daling in de spaartegoeden laat zien dat consumenten hun spaarpotten aanbreken om de inflatie het hoofd te bieden", aldus hoofdeconoom Jeffrey Roach van LPL Financial. Roach zag ook het creditcardgebruik toenemen in de afgelopen maanden en dat drijft volgens hem de consumentenbestedingen aan.

De bestedingen stegen met 0,9 procent in april, na een stijging met 1,4 procent een maand eerder. Hier was een toename 0,7 procent voorzien. "Consumenten lijken zich goed te weren tegen het krapper wordende monetaire klimaat", aldus Roach. "Amerikaanse consumenten blijven veerkrachtig", vulde marktanalist Michael Hewson van CMC Markets aan.

"Onder de streep zijn dit goede cijfers voor beleidsmakers van de Fed", concludeerde Roach.

Het Amerikaanse consumentenvertrouwen liep in mei wel harder terug dan aanvankelijk werd verwacht. De index voor het consumentenvertrouwen daalde van 65,2 in april naar 58,4 in mei en daarmee het laagste punt in zo'n 10 jaar. Een voorlopig cijfer kwam eerder uit op 59,1.



In Amsterdam lagen chippers er vandaag goed bij. Er werd door beleggers inspiratie gehaald uit groot overnamenieuws. Halfgeleiderfabrikant Broadcom is bereid om 61 miljard dollar op tafel te leggen voor de acquisitie van clouddienstverlener VMware, zo werd donderdag bekend.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0705.

De olieprijzen noteerden rond 114 dollar. Volgens analist Ipek Ozkardeskaya van Swissquote blijven de energieprijzen hoog. "Beleggers blijven zich zorgen maken over de hoge inflatie", aldus Ozkardeskaya. "De hoge energieprijzen zijn immers voor een groot deel de reden voor de extreem hoge inflatie."

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen gingen de 'chippers' Besi, ASML en ASMI aan kop met winsten van 3,7 tot 4,7 procent.

Just Eat Takeaway daalde licht. JPMorgan Research verlaagde vrijdag het advies voor Just Eat Takeaway van Overwogen naar Neutraal en het koersdoel ging van 37,24 naar 17,58 Britse pond. De concurrentie in maaltijdbezorging is groot, aldus analist Marcus Diebel. "De concurrentie in het VK blijft niet maanden maar vermoedelijk jarenlang een probleem en Duitsland is steeds minder een monopolie dan men dacht", aldus de analist.

In de AMX won AMG 3,0 procent en CTP steeg met 3,6 procent. ASR Nederland sloot 2,6 procent lager, maar dit was vanwege een ex-dividend notering.

In de AScX daalde Van Lanschot 8,6 procent, ook na een ex-dividend notering. Vivoryon en CM.com wonnen tussen de 4,5 en 9,0 procent.

Wall Street

Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen tot 2 procent hoger.