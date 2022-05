Neutrale start AEX voorzien op Hemelvaartsdag

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting een vrij vlakke start tegemoet. Wall Street sloot woensdagavond met winst, terwijl cijfers van chipfabrikant Nvidia nabeurs een negatief onthaal kregen.

Woensdag steeg de AEX tijdens een vrij nieuwsluwe handelsdag nog ruim een half procent naar 684,11 punten. Futures op de index noteren vanochtend vrijwel onveranderd.

Op Wall Street openden de beurzen woensdag lager, na het verlies van 0,8 procent voor de S&P500 dinsdag en een groter verlies voor de Nasdaq, maar gaandeweg de handelssessie vonden de hoofdindices toch de weg omhoog. Resultaten van retailers, eind vorige week nog de grote boosdoener op Wall Street, zorgden voor enige opluchting, terwijl de vrijgave van de Fed-notulen beleggers geen schrik aanjoeg. De S&P noteerde bij de slotzoemer 1 procent in het groen, terwijl techbeurs Nasdaq anderhalf procent wist te klimmen.

Uit de Fed-notulen kwam woensdagavond naar voren dat de meeste beleidsmakers bij het laatste rentebesluit oordeelden dat een renteverhoging van 50 basispunten bij de komende monetaire vergadering "waarschijnlijk gepast" zou zijn.

Er was vooraf geen vuurwerk verwacht. "Beleggers weten dat centrale banken wereldwijd een inhaalslag proberen te maken op de inflatie en dat ze alles op alles zetten om de inflatie lager te krijgen, terwijl ze tegelijkertijd de klap voor de economie willen verzachten”, aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade.

"Omdat we ons in een meer agressieve en krappere monetaire situatie bevinden hebben veel beleggers groeibedrijven met hoge waarderingen en kwaliteit van de hand gedaan en waardeaandelen gekocht", zei analist Marco Giubin van Manulife Investment Management.

“Tot op zekere hoogte was dat terecht omdat veel van de groeiaandelen te duur waren. Maar veel van deze aandelen zijn nu behoorlijk afgekomen”, aldus Giubin, die toevoegde dat het nu een "goed moment" zou kunnen zijn voor beleggers om te kijken naar gebieden als hernieuwbare energie en de toeleveringsketen van elektrische voertuigen, sectoren waar de aandelenkoersen er volgens Giubin momenteel "redelijk" uitzien. ”

Verkopers van niet-essentiële consumptiegoederen stegen woensdag op Wall Street relatief sterk. Enkele retailers zoals Nordstrom en Express verhoogden hun winstverwachtingen. Dick's Sporting Goods meldde daarnaast dat de zaken niet zijn verslechterd. Dat was een welkome afwisseling nadat Target en Walmart vorige week nog zwaar teleurstellende resultaten bekendmaakten. ’s Werelds grootste supermarktketen Walmart verloor afgelopen week ongeveer 20 procent van zijn beurswaarde.

“Sommige beleggers rekenen op Armageddon in de retailsector", zei Matt Peron van Janus Henderson Investors. "Het narratief was dat deze week opnieuw pijnlijk kon uitvallen. Nu is er een opluchtingsrally in de consumptiesector."

Nabeurs op Wall Street maakte de toonaangevende chipproducent Nvidia bekend dat het afgelopen kwartaal fors meer omzet boekte, maar het bedrijf waarschuwde wel voor een stap terug in het komende kwartaal, vanwege Rusland en lockdowns in China. Het aandeel Nvidia daalde nabeurs 6,5 procent.

In Azië blijven de uitslagen vanochtend aan de bescheiden kant. De Shanghai Composite is met ruim een half procent de grootste stijger, terwijl de beurs in Sydney met een verlies van ruim een half procent de grootste daler is. In Seoel verhoogde de Bank of Korea voor de tweede achtereenvolgende keer de rente met 25 basispunten, naar 1,75 procent.

Een juli-future West Texas Intermediate steeg woensdag in New York 0,5 procent tot 110,33 dollar, terwijl een augustus-future Brent 0,8 procent duurder werd op 111,54 dollar. In de Aziatische handel vanochtend stijgt de Amerikaanse olie-future met een half procent verder.

Voor macro-economisch nieuws kijken beleggers vandaag naar Amerika, waar de tweede raming van de economische groei in het afgelopen kwartaal, de wekelijkse steunaanvragen en de aanstaande woningverkopen staan geagendeerd.

Bedrijfsnieuws

Galapagos zal presenteren op het European League Against Rheumatism congres begin juni in Kopenhagen. Het biotechnologiebedrijf zal 11 zogenoemde abstracts presenteren en daarbij haar bijdrage aan de strijd tegen reumatoïde artritis uitlichten

CTAC maakte de omwisselverhouding voor het aandelendividend bekend. Het cashdividend van 0,11 euro per aandeel over 2021 komt overeen met een nieuw aandeel voor elke 36,7946 aandelen die aandeelhouders in bezit hebben, luidt de omruilverhouding.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index sloot woensdag 0,95 procent hoger op 3.978,73. De Nasdaq steeg 1,5 procent tot 11.434,74 punten en de Dow Jones-index sloot 0,6 procent hoger op 32.120,28 punten.