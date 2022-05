Best Buy geeft winstwaarschuwing Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Best Buy heeft na een tegenvallend eerste kwartaal de outlook voor heel het jaar neerwaarts bijgesteld. Dat maakte de Amerikaanse elektronicaretailer dinsdag bekend. Best Buy verwacht in het lopende boekjaar een daling van de vergelijkbare omzet met 3 tot 6 procent tegen eerder een geschatte daling met 1 tot 4 procent. De totale omzet wordt geraamd op 48,3 tot 49,9 miljard dollar. De oude outlook stond op 49,3 miljard tot 50,8 miljard dollar. Vorig jaar behaalde Best Buy een omzet van 51,8 miljard dollar. De operationele marge zal volgens Best Buy verbeteren van 5,1 procent naar 5,2 tot 5,4 procent. Eerder was de verwachting echter nog 5,4 procent. De aangepaste winst per aandeel komt in de nieuwe verwachting van de retailer uit tussen de 8,40 en 9,00 dollar tegen eerder 8,85 tot 9,15 dollar. Eerste kwartaal De omzet daalde in het eerste kwartaal, dat eindigde op 30 april, op jaarbasis met circa een miljard dollar naar 10,6 miljard dollar. De aangepaste winst per aandeel daalde van 2,23 naar 1,57 dollar. De verwachting van analisten lag op 1,59 dollar. De online-verkopen daalden op een vergelijkbare basis met 14,9 procent tegen een groei met 7,6 procent een jaar eerder. De online-verkopen zijn goed voor bijna 31 procent van de inkomsten op de Amerikaanse thuismarkt. Bron: ABM Financial News

