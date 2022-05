Jaarvergadering Universal keurt dividend goed Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aandeelhouders hebben tijdens de jaarvergadering van Universal het voorstel voor een slotdividend van 0,20 euro per aandeel goedgekeurd. Dit meldde de muziekgigant met een notering in de Amsterdamse AEX na afloop van de bijeenkomst. Aangezien UMG al 0,20 euro per aandeel uitkeerde als interimdividend, komt het totale dividend over 2021 uit op 0,40 euro per aandeel. Het aandeel noteert op 16 mei ex-dividend. Bill Ackman, oprichter van Pershing Square Capital Management, Nicole Avant, Cyrille Bolloré en Sherry Lansing werden benoemd tot niet-uitvoerend bestuurders. Bron: ABM Financial News

